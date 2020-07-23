MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı
ABONE OL
23.07.2020 - 10:54 | | İHA

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

Milli Savunma Bakanlığın'dan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

AYRINTILAR GELİYOR... 

Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Aktüel ürünler raflarda satışa sunuldu! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? (23 Temmuz)

Aktüel ürünler raflarda satışa sunuldu! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? (23 Temmuz)

Sıradaki Haber