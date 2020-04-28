28.04.2020 - 10:27 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! Hakurk'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engellediİstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Küçükçekmece Menekşe sahiline akın ederek denizle buluşan vatandaşlara polis ekipleri anında müdahale etti. Öte yanan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıkları ise görsel şölen oluşturdu.Yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından İstanbul’da vatandaşlar cadde ve meydanlarda kalabalıklar oluşturdu. Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.