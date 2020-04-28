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28.04.2020 - 10:27 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! Hakurk'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! Hakurk'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB duyurdu Hakurkta 2 PKKlı etkisiz hale getirildi

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