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24.07.2020 - 11:59 | | DHA

MSB duyurdu! İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! İmha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınaklarda PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tespit edilen malzemeler METİ timi tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kiloluk el yapımı patlayıcı, 250 gram barut, 39 çuval+255 kilo amonyumnitrat, 1 adet tahrip kapsülü, infilakli fitil, 10 adet oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 adet termal şemsiye, 20 adet çeşitli ebatlarda akü, 1 adet elektrikli darbeli matkap, çok sayıda kafa lambası, 2 adet kamera, 1 adet telsiz, 20 adet çeşitli boyutlarda tüp, 4 jelikan mazot, 12 jelikan benzin ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

MSB duyurdu İmha edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamasıVali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.
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