MSB duyurdu: İngiltere görevi başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri İngiltere'ye teslim edildi. Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırması için görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M uçağı, sabah saat 10.00'da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı. Londra'ya sağlık malzemelerini ulaştıran personelimiz ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a hitaben yazdığı mektubu da yetkililere teslim etti. Görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve görevli personelimiz Ankara Etimesgut'a döndü."