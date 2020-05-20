20.05.2020 - 09:50 |
MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.