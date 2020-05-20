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20.05.2020 - 09:50 |

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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