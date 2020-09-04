MSB duyurdu: Kontrollü şekilde imha edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Hakkâri/Çukurca ve Şırnak/Cizre'de icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.





Kahraman Komandolarımızın Hakkâri/Çukurca ve Şırnak/Cizre’de icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi. pic.twitter.com/tXvxCV0kww — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2020