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04.09.2020 - 19:38 | | DHA

MSB duyurdu: Kontrollü şekilde imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Şırnak'ta icra edilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatının, kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Kontrollü şekilde imha edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Hakkâri/Çukurca ve Şırnak/Cizre'de icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi. 

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