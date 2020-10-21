MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.



