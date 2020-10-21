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21.10.2020 - 19:19 | | AA

MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.
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