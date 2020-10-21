21.10.2020 - 19:19 | | AA
MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.
Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.
Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi’nde SAS Eğitimleri de veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/0tFGGQZ1FE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020
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