MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! Rasulayn'da pazar yerinde patlama
ABONE OL
26.07.2020 - 10:48 |

MSB duyurdu! Rasulayn'da pazar yerinde patlama

MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."

MSB duyurdu! Rasulayn'da pazar yerinde patlama

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesindeki sebze pazarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında patlama meydana geldi.

Motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, biri çocuk 2’si kadın toplam 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı. Durumu ağır bir yaralı Türkiye’ye sevk edildi. Terör saldırısı sonucu iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Süs havuzunda tehlikeli oyun!İstanbul Esenyurt'ta bir grup çocuk girilmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzuna girerek oyun oynadı. Havuzda elektrik hatlarının bulunduğu görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın cinayetleri protestosunu izleyen kadın gözyaşlarına boğuldu! Eşim kaburga kemiklerimi kırmıştı

Kadın cinayetleri protestosunu izleyen kadın gözyaşlarına boğuldu! Eşim kaburga kemiklerimi kırmıştı

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu..YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu..YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber