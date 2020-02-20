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20.02.2020 - 15:33 | | DHA

MSB duyurdu! Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince imha edildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Resulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP'lerin imhası sürüyor. Resulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık EYP,  EOD timleri tarafından imha edildi."

 

 

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