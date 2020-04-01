01.04.2020 - 22:35 |
MSB duyurdu: Sağlık malzemesi görevi başarıyla tamamlandı
MSB: Sabah saat 09.04’de Ankara/Etimesgut’tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya’ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut’a iniş yaptı.
İzmir'de dehşetİzmir'in Ödemiş ilçesinde, Levent D. (32) öğle yemeği için geldiği evinde tartıştığı iş yerinden komşusu olan Aysim Erülkeri (28) bıçaklayarak öldürürken, araya giren annesi Nilgün D.yi (51) da ağır yaraladı. Levent D., olayın ardından dördüncü kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.