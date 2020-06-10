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10.06.2020 - 11:44 | | DHA

MSB duyurdu! Teslim oldular

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu! Teslim oldular

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB duyurdu Teslim oldular

 

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