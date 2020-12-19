MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
ABONE OL
19.12.2020 - 14:10 | | AA

MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi" kapsamında yapılan "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı."

Öte yandan, tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldularKocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, tırı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ne kısıtlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti

Ne kısıtlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet