07.09.2020 - 16:14 | | milliyet.com.tr
MSB görüntüleri paylaştı! Başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020 başarıyla devam ediyor. Kahraman askerlerimizin hedefleri tam isabetle imha ettiği tatbikatın seçkin gözlemci günü Nahçivan’da gerçekleştirildi.
Sosyal medya fenomenine ikinci maymun operasyonuİstanbul'da geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonla, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla makak cinsi bir maymunu kaçak yollarla yurda sokup izinsiz şekilde sahiplenip beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi' ye polis tarafından ikinci maymun operasyonu yapıldı. “Maymunum ‘Koko’yu geri aldım’ diyen İzgi’nin kaçak yollarla farklı bir maymun edindiğini tespit eden polis, ikinci maymunu da düzenlediği baskınla İzgi'nin elinden alıp korumaya aldı.