MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi
ABONE OL
08.11.2020 - 15:33 | | AA

MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Ağrı ve Van'da hudut birliklerince düzenlenen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlığın resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

"Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Hakkari, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet pompalı tüfek, 2500 adet av tüfeği fişeği ve 13.580 paket sigara ele geçirdi."

MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

MSB: Hakkari, Ağrı ve Van hududunda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktıAdıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç alkollü çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N kolay 42. İstanbul maratonu ilklere sahne oldu

N kolay 42. İstanbul maratonu ilklere sahne oldu

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

Son dakika... Koronavirüs'te tablo kötüleşiyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Son dakika... Koronavirüs'te tablo kötüleşiyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Sıradaki Haber