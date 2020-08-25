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25.08.2020 - 14:34 | | DHA

MSB: Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp, ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Mersin'da meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mersin'de şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için başsağlığı mesajları da yayımlandı.

MSB: Hakkarideki tatbikat ile Mersindeki kazada 2 asker şehit oldu

MSB: Hakkarideki tatbikat ile Mersindeki kazada 2 asker şehit oldu

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