MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Harekâta hazırlık eğitimleri Ege Denizi ve Akdeniz'de yapıldı
ABONE OL
14.06.2020 - 15:33 | | DHA

MSB: Harekâta hazırlık eğitimleri Ege Denizi ve Akdeniz'de yapıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık eğitimlerinin, 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

MSB: Harekâta hazırlık eğitimleri Ege Denizi ve Akdeniz'de yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temel Deniz Harekât nevileri ve Amfibi Harekât eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı, deniz karakol uçakları ve helikopterler iştirak etmiş, su üstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.

İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyorGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmit'te kendisini yakalamaya gelen polislere 'Ayıp size' dedi

İzmit'te kendisini yakalamaya gelen polislere 'Ayıp size' dedi

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika: Porsuk Çayı’na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

Son dakika: Porsuk Çayı’na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

Sıradaki Haber