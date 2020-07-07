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07.07.2020 - 16:33 | | DHA

MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi

Milli Savunma Bakanlığı, hizmet dışı F-4E uçağının, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildiğini duyurdu.

MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetlerimize ait hizmet dışı bir F-4E uçağı, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildi" denildi.

MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi

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