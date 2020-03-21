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21.03.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MSB: İdlib’den çekilme yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib’den birliklerin çekilmeyeceğini bildirdi.

MSB: İdlib’den çekilme yok
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

MSB, “TSK, 6 Mart’tan itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir” açıklamasında bulundu.

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