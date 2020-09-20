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20.09.2020 - 17:47 | | AA

MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi

MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi


MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi

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