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09.02.2021 - 14:27 | | AA

MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.

MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim, görevli personel tarafından "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde veriliyor.

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor


 

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MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor'

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