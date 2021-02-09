09.02.2021 - 14:27 | | AA
MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim, görevli personel tarafından "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde veriliyor.
Ankara'da fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu!Ankara’da 'pembe maske' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehditle ve darbederek fuhuşa zorladığı 60 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin, müşterilerinin tanıması için kadınlara pembe maske taktırdığı da belirlendi.