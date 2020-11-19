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19.11.2020 - 14:20 | | DHA

MSB: Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı (İHA) ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığını açıkladı.

MSB: Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi" denildi.

MSB: Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

MSB: Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

MSB: Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

 

 

 

 

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