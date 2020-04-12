MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID19 tedbirleri Kuvvet Komutanlıklarımızda sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Tüm birlik ve karargâhlarımızda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeyler titizlikle dezenfekte işlemine tâbi tutuluyor" denildi.





