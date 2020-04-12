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12.04.2020 - 11:40 | | DHA

MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında, birlik ve karargahlarda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeylerin titizlikle dezenfekte edildiği açıklandı.

MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID19 tedbirleri Kuvvet Komutanlıklarımızda sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Tüm birlik ve karargâhlarımızda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeyler titizlikle dezenfekte işlemine tâbi tutuluyor" denildi.

MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor

ABD'li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destekDünyayı etksisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor.
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