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05.07.2020 - 11:47 | | DHA

MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunarak, hastaneye ulaştırdığını açıkladı.

MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesinde görevini en iyi şekilde yaparken, masumların da yardımına koşmaya devam ediyor. Epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunan Kahraman Mehmetçiğimiz, müdahalenin ardından çocuğu hastaneye ulaştırdı." denildi.

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