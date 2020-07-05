MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesinde görevini en iyi şekilde yaparken, masumların da yardımına koşmaya devam ediyor. Epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunan Kahraman Mehmetçiğimiz, müdahalenin ardından çocuğu hastaneye ulaştırdı." denildi.