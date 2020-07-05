05.07.2020 - 11:47 | | DHA
MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunarak, hastaneye ulaştırdığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesinde görevini en iyi şekilde yaparken, masumların da yardımına koşmaya devam ediyor. Epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunan Kahraman Mehmetçiğimiz, müdahalenin ardından çocuğu hastaneye ulaştırdı." denildi.
CHP'li İlhan Kesici'den İBB'ye "Fatih" eleştirisiCHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.