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02.02.2021 - 12:16 |

MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 190 memur alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 31 Aralık'ta başladı, 31 Ocak'ta son buldu. Başvuruların bitişiyle birlikte sonuçlara gözler çevrildi. Peki, MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB mamur alımında başka bir aşamaya geçildi. 31 Ocak'ta sona eren başvurular sonrası binlerce kişi sonuç tarihine odaklandı. Dillerden düşmeye soru ise "MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSB memur alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçları birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

 

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