09.02.2021 - 11:32 |
MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
MSB memur alımı başvuruları sona erdi. Bugün 10. gün ve her geçen gün sonuç tarihi araştırmaları hızlanıyor. Adaylar tek bir soruya cevap arıyor: MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı 190 memur alacak. Başvurular bitti adaylar sonuçlara odaklanmış vaziyette... "MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna cevap aranıyor.
MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSB memur alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçları birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.
Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.
Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.