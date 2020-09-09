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09.09.2020 - 09:27 | | İHA

MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı.

MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla bir video yayımladı.

Savaştan görüntülerin yer aldığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

Durağa giden kadına halk otobüsü çarptıAnkara’nın Çankaya ilçesinde otobüs durağına gitmek için karşıya geçmeye çalışan kadına halk otobüsü çarptı.
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