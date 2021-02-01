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01.02.2021 - 18:57 | | AA

MSB paylaştı! ATAK helikopterleri Türk bayrağını böyle selamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile gerçekleştirilecek müşterek tatbikatta görev yapacak ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda görev yapacak olan ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi'nde dalgalanan şanlı bayrağımızı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de sağanak nedeniyle akarsuların debisi yükseldiSabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı.
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