16.02.2020 - 13:13 | | DHA
MSB paylaÅŸtÄ±! BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapÄ±yor
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki halkÄ±n, ibadetlerini Ã¶zgÃ¼rce yerine getirdiÄŸi belirtilerek, Suriyeli kadÄ±nÄ±n, kilisede ibadet ettiklerini sÃ¶ylediÄŸi video paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesindeki halk ibadetlerini Ã¶zgÃ¼rce yerine getiriyor" denildi. AÃ§Ä±klama ile paylaÅŸÄ±lan videoda, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ibadet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer aldÄ±. Ayin sonrasÄ± konuÅŸan Suriyeli kadÄ±n, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, "Daha Ã¶nceden gelemiyorduk. Allah, kardeÅŸim ErdoÄŸan'a yardÄ±m etsin. Uzun Ã¶mÃ¼rler versin. Allah TÃ¼rk askerine yardÄ±m etsin. Bize yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ±. Ä°nÅŸallah her ÅŸey kolay ve gÃ¼zel olur" dedi.
Kilisede olduklarÄ±nÄ± belirten baÅŸka biri ise bÃ¶lgeyi eski haline getirdiÄŸi iÃ§in TÃ¼rk askerine ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini sÃ¶yledi.
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