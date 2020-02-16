BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesindeki halk ibadetlerini Ã¶zgÃ¼rce yerine getiriyor" denildi. AÃ§Ä±klama ile paylaÅŸÄ±lan videoda, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ibadet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer aldÄ±. Ayin sonrasÄ± konuÅŸan Suriyeli kadÄ±n, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, "Daha Ã¶nceden gelemiyorduk. Allah, kardeÅŸim ErdoÄŸan'a yardÄ±m etsin. Uzun Ã¶mÃ¼rler versin. Allah TÃ¼rk askerine yardÄ±m etsin. Bize yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ±. Ä°nÅŸallah her ÅŸey kolay ve gÃ¼zel olur" dedi.

Kilisede olduklarÄ±nÄ± belirten baÅŸka biri ise bÃ¶lgeyi eski haline getirdiÄŸi iÃ§in TÃ¼rk askerine ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini sÃ¶yledi.

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