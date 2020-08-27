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27.08.2020 - 10:34 | | milliyet.com.tr

MSB paylaştı! Bölge havadan görüntülendi

Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespiti yapmak için giden MSB'ye ait uçaklar bölgeyi havadan görüntüledi.

MSB paylaştı! Bölge havadan görüntülendi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.

Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.

MSB paylaştı Bölge havadan görüntülendi

MSB paylaştı Bölge havadan görüntülendi

MSB paylaştı Bölge havadan görüntülendi


MSB paylaştı Bölge havadan görüntülendi


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