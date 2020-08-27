MSB paylaştı! Bölge havadan görüntülendi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.
Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Hafif ticari araç minik kızı ezip kaçtıİstanbul Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.