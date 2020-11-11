11.11.2020 - 19:20 | | AA
MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.
Kırklareli'de bulunan 5’inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığımız tarafından “İstihkâm Yetenekleri Gösterisi” icra edildi. Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi. pic.twitter.com/2fjeFswjCS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2020