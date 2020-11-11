MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi
ABONE OL
11.11.2020 - 19:20 | | AA

MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.

MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi


Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.

    Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye'de doğan yapışık ikizler Türkiye'ye getirildi

    Suriye'de doğan yapışık ikizler Türkiye'ye getirildi

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet