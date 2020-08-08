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08.08.2020 - 19:14 |

MSB paylaştı: Mehmetçik, yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB paylaştı: Mehmetçik, yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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