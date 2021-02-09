MSB paylaştı! Zorlu kış koşulları onları durdurmuyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2021
Hakkâri/Çukurca’da konuşlu Şentepe üs bölgesinde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/AhZJp6z5VH