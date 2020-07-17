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17.07.2020 - 17:45 | | DHA

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen PKK'ya ait 5 bölmeli mağara ve sığınıklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Terör örgütüne darbe
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Terör örgütüne darbe
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

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