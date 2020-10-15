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15.10.2020 - 16:03 | | DHA

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen, 300 metre uzunluğundaki 6 bölmeli mağara ile birçok sığınak ve barınakta terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği açıklandı.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda ve 6 bölmeli mağara ile birçok sığınak ve barınak tespit etti. Mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 1 adet Doçka, 70 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet roket mühimmatı, 2 adet havan mühimmatı, 300 adet Doçka mühimmatı, 1 adet Lançer, 1 adet roketatar nişangahı, 1 adet Kanas nişangahı, EYP için hazırlanmış pil blokları ve ateşleme düzenekleri, 1500 adet mekanik elektrikli fünye, 1 adet keskin nişancı dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

 

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