MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB son dakika duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
19.06.2020 - 20:42 |

MSB son dakika duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB son dakika duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Whatsapp son görülme ve çevrimiçi yazısı kalktı mı, güncelleme mi geldi? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Whatsapp son görülme ve çevrimiçi yazısı kalktı mı, güncelleme mi geldi? Whatsapp ne zaman düzelecek?

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Sıradaki Haber