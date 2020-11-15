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15.11.2020 - 18:03 |

MSB: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığı'nca başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun, hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek olduğu vurgulandı.

MSB: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir" denildi.

 

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