07.07.2020 - 11:05 | | milliyet.com.tr
MSB ve İçişleri'nden peş peşe açıklamalar! Sayı 4'e yükseldi
Son dakika haberine göre; Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.