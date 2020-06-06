MSB: 'YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.