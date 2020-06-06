06.06.2020 - 11:35 | | AA
MSB: 'YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'da pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.
Şişli'de virajı alamayan motosiklet sürücüsü refüje çarparak böyle takla attıŞişli’de süratli şekilde seyrettiği esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, refüje çarparak takla attı. Feci kaza anı kask kamerasına yansırken, metrelerce sürüklenerek dizinden yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.