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06.06.2020 - 11:35 | | AA

MSB: 'YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'da pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB: 'YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.

 

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