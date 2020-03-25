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25.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MSB’de Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana dek TSK’da herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

MSB’de Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Akar’ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK’da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzlarının geliştirildiği ve tüm bu süreçlerin yönetildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) oluşturuldu.

Akar, ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşerek alınan tedbirlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

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