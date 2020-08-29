MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakanlığın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.