29.08.2020 - 19:27 |
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bakanlığın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qElzxPpnZE