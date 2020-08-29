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29.08.2020 - 19:27 |

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

İnşaat çalışmasında hazine buldularİsrail'de kentsel dönüşüm inşaatında çalışan iki genç, 9. yüzyıl ve Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet saf altın sikke buldu.
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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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