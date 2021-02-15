MSB'den açıklama: ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüşme yapıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Millî Savunma Bakanlığında bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekât sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir.