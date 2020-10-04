MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.





