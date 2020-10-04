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04.10.2020 - 10:42 | | DHA

MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak, Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

MSBden Azerbaycan paylaşımı

MSBden Azerbaycan paylaşımı

MSBden Azerbaycan paylaşımı

MSBden Azerbaycan paylaşımı

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