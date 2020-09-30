30.09.2020 - 12:14 | | milliyet.com.tr
MSB'den flaş Ermenistan paylaşımı! Tüm dünyanın gözü önünde...
Milli Savunma Bakanlığı, 1992'de Hocalı'da yaşanan soykırıma ilişkin görüntüleri paylaşarak, Ermenistan'ın, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef aldığını belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaptığı soykırımla Tovuz saldırıları sonucu yaşananları gözler önüne seren videoya yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."
Videoda ise "Daha dinmemişken 30 yıl evvel Hocalı'da çekilen sancı, masum canlar bugün aynı ateşle yandı." ifadeleri yer aldı.
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