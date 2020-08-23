23.08.2020 - 11:44 | | milliyet.com.tr
MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi
Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye arama-kurtarma faaliyetlerine destek olması nedeniyle bir helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun.
Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti.
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