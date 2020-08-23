MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi
ABONE OL
23.08.2020 - 11:44 | | milliyet.com.tr

MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi

Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye arama-kurtarma faaliyetlerine destek olması nedeniyle bir helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

MSB'den Giresun açıklaması! Bölgeye gönderildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun.

Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti.

MSBden Giresun açıklaması Bölgeye gönderildi

MSBden Giresun açıklaması Bölgeye gönderildi

MSBden Giresun açıklaması Bölgeye gönderildi

 

İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanıyor! ÖSYM böyle duyurdu

YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanıyor! ÖSYM böyle duyurdu

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

İstanbul barajlarında su azaldı! Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

İstanbul barajlarında su azaldı! Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

Sıradaki Haber