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24.08.2020 - 18:18 |

MSB'den Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

MSBden Giresundaki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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