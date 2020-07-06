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06.07.2020 - 17:19 | | DHA

MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, tanker uçağın havada muharip uçağa sağladığı yakıt ikmal desteği yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak ile ilgili paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.
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MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

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