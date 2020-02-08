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08.02.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MSB’den İdlib açıklaması: Saldırılara misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2020 yılının ilk basın bilgilendirme toplantısı dün düzenlendi.

MSB’den İdlib açıklaması: Saldırılara misliyle karşılık verilecek

Toplantıda MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, son faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Güvenlik kaynakları Serakib’in rejim askerleri tarafından çevrelenmesi ve TSK unsurlarının durumuna yönelik sorular üzerine, “Birliklerimiz, bölgede, çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek. Bölgedeki birliklerimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Birliklerimiz gözlem noktalarımıza karşı yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşı meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık vermek için hazır. Yapılan takviyelerle her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerece sahiptir” açıklamasını yaptı.

İdlib’de diplomatik görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda TSK’nin sahaya girerek rejim unsurlarını eski sınırlara itip itmeyeceğine yönelik soruya da kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını anımsatarak, “TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar” diye yanıtladı.

“8 şehitin verildiği saldırıda Rusya’ya bildirim yapıldı mı?” sorusuna ise güvenlik kaynakları, “Gözlem noktalarına ilişkin tüm faaliyetler en az 24 saat öncesinden muhattaplar ile koordine ediliyor. Bildirim yapılmaması gibi bir şey söz konusu değil” ifadeleriyle yanıt verdiler.

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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