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30.01.2020 - 22:32 | | AA

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a, sosyal medya üzerinden "İşte bu bayrak" şarkısının yer aldığı video ile tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "İşteBuBayrak" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosunda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan videoda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gaziantep Çıldıroba Üs Bölgesi, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Trabzon TCG Yavuz Fırkateyni ziyaretleri ile Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın buralarda verdiği konserlerin görüntülerine yer verildi.

Videoda, Kabaklı, dalgalanan Türk bayrağı altında "İşte bu bayrak" türküsünü seslendirirken, askerler de türküde geçen "Zemin kan kırmızı, ayyıldızı ak / O mübarek bayrak, işte bu bayrak" sözlerine eşlik ediyor.

NE OLMUŞTU?

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınmıştı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük tepki toplamıştı.


 

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