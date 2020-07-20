MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video
ABONE OL
20.07.2020 - 10:23 | | AA

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.

Bakanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "46 yıl önce Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." mesajına yer verildi.

Bu mesajla paylaşılan videoda ise Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğu, kader ortaklığının 1571 yılında başladığı hatırlatıldı. Rumların, Kıbrıs Türklerinin malına el koyduğu, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden işkencelerle şehit ettiğine dair görüntülerin yer aldığı videoda "400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 'Bekledim de gelmedin' diyen Rumlara, 'Bir gece ansızın gelebilirim' sözleriyle yanıt vererek hazırlıklarını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Rüştü Şardağ'ın "Bir gece ansızın gelebilirim" bestesi eşleğinde devam eden görüntülerde 20 Temmuz 1974 temmuz sabahı düzenlenen harekat ile Türk askerinin, Kıbrıs'ın tamamına barışı, esenliği ve Türk ulusunun gücünü ulaştırdığı ve Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan paylaşımda da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Milyonluk araçlar kaderine terk edildiMersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Fen Lisesi.. .2020 MEB lise LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri için TIKLA

LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Fen Lisesi.. .2020 MEB lise LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri için TIKLA

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

2020 LGS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? | LGS yüzdelik dilimler, kontenjanları ve taban puanları...

2020 LGS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? | LGS yüzdelik dilimler, kontenjanları ve taban puanları...

Sıradaki Haber