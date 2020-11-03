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03.11.2020 - 11:57 | | İHA

MSB'den 'Mavi Balina-2020 Tatbikatı' açıklaması!

MSB: "Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."

MSB'den 'Mavi Balina-2020 Tatbikatı' açıklaması!
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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